"İBB Meclis kararı ile bir kamu kurumu olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen bir taşınmazın, Meclis Kararına aykırı olarak, İBB Yönetimince başka bir kişi/kurum/kuruluşa kiralanması/tahsisi/satımı ya da trampaya konu edilmesi hukuken mümkün değildir. Kanuna açıkça aykırı bu girişim, İstanbul Halkının iradesini yok saymak anlamına gelmektedir. Kanunlara riayet etmek ve halk iradesi ile oluşan belediye meclis kararlarına saygı göstermek, İBB Yönetiminin temel sorumluluklarından birisidir ve yöneticiler bu sorumluluğa uygun davranmakla mükelleftir. Ne var ki, İBB Yönetimi meclis kararına ve kanuni düzenlemeleri görmezden gelerek, hukuk tanımaz bir tutum sergilemektedir."