İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olan ve kendisine oda tahsis edilen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın torpille işe başladığı belgelendi.



İBB KARİYER DANIŞMANI İLANINDA; ADAYLARDAN LİSANS MEZUNU VE EN AZ 3 YIL DENEYİMLİ OLMA ŞARTI İSTENİYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 20 Ocak 2020 tarihinde internet sitesinden kariyer danışmanı alacağını duyurdu. Kariyer İBB'de yayınlanan kariyer danışmanı ilanında; iş başvurusu yapacak adayların öncelikle lisans mezunu, işe alım ve kariyer planlama süreçlerinden en az 3 yıl deneyimli olması istendi.









HİÇBİR İŞ DENEYİMİ YOK, LİSANS MEZUNU DA DEĞİL!



Özge Türkyılmaz'ın; 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nden mezun olduğu ve hiçbir iş tecrübesinin bulunmadığı öğrenildi. Özge Türkyılmaz'ın lisans mezunu da olmadığı ifade edildi.







İŞTE O İLAN



İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 20 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı kariyer danışmanı ilanı aynen şöyle:



"KARİYER DANIŞMANI İŞ İLANI DETAYLARI



"kariyer.ibb iş ilanları sayfasında yayınlanan kariyer danışmanı iş ilanına başvuracak adaylar, kurum ve iş arayanlara işe alım süreçlerinden danışmanlık hizmeti vermek, faaliyetleri raporlamak gibi işlerin sorumluluğunu üstlenecek.