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    • 27.08.2020 16:57
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    CHP'li Başkanı yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi! Belediyesi'nden yanıt gecikmedi

    CHP'li Başkanı ’nun ziyareti sırasında öğlen saatlerinde yemeğe giden çalışanları hedef göstererek “İmamoğlu geliyor, boşaltın orayı” diye talimat verildiği iddiasına Başakşehir Belediyesi'nden yanıt gecikmedi. Başakşehir Belediye Başkanı , "Keşke 'Nerede bu insanlar' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi." dedi. İşte İmamoğlu'nun iddiası ve gerçekler.

    Yemeğe giden çalışanları hedef gösterdi!

    başkanı 'nun ziyareti sırasında kadın aktivite merkezi çalışanlarının dışarıya çıktıklarını görünce, "Bu bir talimat. Talimatı veren akla yazık. İmamoğlu geliyor, çabuk boşaltın orayı diye" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelere Başakşehir Belediye başkanı 'ndan yanıt geldi.

    "NEREDELER DİYE SORSAYDI DA ÖĞRENİRDİ"
    Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İBB Başkanı ilçemizi ziyareti sırasında BAKMER çalışanlarının kendisini görünce kapıları kapadıklarını iddia etmiş. Keşke 'Nerede bu insanlar' diye sorsaydı da öğle yemeği için belediye binamıza geldiklerini öğrenseydi. Çalışma arkadaşlarımız ile birlikte yemek yerdik" sözleriyle talimat iddiasını yalanladı.

    İmamoğlu'nun kameralara yönelik sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, taraftar hesaplar üzerinden belediye çalışanlarına yönelik hakaretler yöneltildi.

    SABAH

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