Başkan Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıklaması Türkiye'de yeni bir dönemi başlattı. Tarihi keşifin dünyada ve Türkiye'de yankıları sürerkenkorkusuyla muhalif isimler rezil olmayı göze alırken Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, CHP 'li Ekrem İmamoğlu 'nun diğerlerinden farklı bir stratejiyle hareket ettiğini yazdı.Övür, CHP''li İmamoğlu'nun İBB'de kendisine bağlı yeni birsiyasi ve ekonomik kadro oluşturduğunu belirterek,ifadelerine yer verdi.

Siyasi gündeme enerji alanında atılan dev adım damgasını vurunca, bazı mahfilleri kara kara düşünmeye başladı.

Acaba bunun arkası gelir mi?

Bu korkuyla, ekrana çıkan veya kaleme sarılan muhalif aktörler Aydınlık yazarı Gaffar Yakınca'nın deyimiyle "akla ve bilime karşı savaş" açan ve rezil olmayı göze alan bir pozisyon aldı.

Bu ruh hali, zaten siyaset üretemeyen başta CHP olmak üzere bütün muhalefet cephesini sarmış durumda. Bu ruh halini fırsata dönüştürmeye çalışan bir siyasi aktör var; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Bugünlerde siyaset kulislerinde yine gündem olan İmamoğlu, muhalefetin abandone olduğu bir zaman diliminde kendi siyasi geleceğine ilişkin sessiz ve derinden adımlar atıyor.

Doğal mı değil mi göreceğiz ama bir zamanlar rahle-i tedrisinden geçtiği varsayılan yapı benzeri İBB'de artık bir paralel yapı var. Bir anlamda İBB'de kendisine bağlı yeni bir "paralel" siyasi ve ekonomik kadro oluşturuyor.

Bunun bir ayağı CHP Genel Merkezi'nin müphem 14'üncü katına, oradan New York'a uzanırken, bir ayağı ise eski solculara, bir ayağı tarikatlara, muhafazakarlara dayanan bir yapı söz konusu.

Bu yapıda siyasi kadrolardan çok danışmanlar var.



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