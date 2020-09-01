VAATLERİ YALAN ÇIKTI!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce hiç kimseyi işinden çıkarmayacağını söylemişti. CHP Genel Merkezi de, "Namus sözü veriyoruz" diyerek belediyelerde çalışan vatandaşların ekmeğiyle oynanmayacağını vaat etmişti. Lakin Ekrem İmamoğlu, seçildikten hemen sonra 5 bine yakın çalışanı işten çıkardı. "Namus sözü vermiştiniz" şeklindeki eleştirilerin ardından İBB yönetimi, "O sözü CHP Genel Merkezi vermişti, onlara sorun" diyerek adeta vatandaşın aklıyla alay etti.

Yeni Akit'in haberine göre; özellikle İmamoğlu'nun toplu taşıma için yapmayı vaat ettiği indirimler çok konuşulmuştu. İBB idaresi CHP'ye geçtikten sonra ilk işlerden biri toplu taşıma araçlarına zam yapmak oldu. Ardından Hamidiye Sularına zam yapıldı. Bugün de zam ile yola devam eden İmamoğlu'nun, CHP belediyeciliğini özellikle yeni kuşağa tanıtma açısından önemli yol kat ettiği düşünülüyor.