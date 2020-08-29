Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı Covid-19 verilerini değerlendiren İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, "sürecin şeffaf yönetilmediğini, açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığını" iddia etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye" açıklamasını yaparken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Sadece Ankara'da 563 kişi öldü" iddiasında bulunarak Sağlık Bakanlığının dünyaca kabul gören standartlarda açıklanan verilerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

AKMAYAN SULAR, TOPLANMAYAN ÇÖPLER, ORTAYA ÇIKAN TORPİL SKANDALLARI

Siyasetin gündemi son haftalarda CHP'li belediyelerin sınıfta kaldığı haberlerle dolu. Öyle ki başta İzmir olmak üzere birçok CHP'li belediyede sular akmazken vatandaşlar tanker peşlerinde su kuyruğuna girdi.



İstanbul'da toplanmayan çöpler tartışma yarattı, Haliç'in ve Boğaz'ın rengi değişti, pis suların denize karışması eleştiri oklarını yeniden CHP'nin belediyecilik anlayışına çevirdi.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA: TORPİL SKANDALI

CHP'de bardağı taşıran son damla İBB'deki torpil skandalı oldu. CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edilmesi tepki topladı.



Özge Türkyılmaz; İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tasarım Bölümü'nde 3. sınıfta okurken 21 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış, finale kalmasına rağmen ilk üç sıraya girememişti. Özge Türkyılmaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını duyurdu ve "Güzel odamdan günaydın" ifadelerini kullandı.







İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN GÜNDEM DEĞİŞTİRME TAKTİĞİ Mİ?

CHP'li belediyelerin eleştirilerin odağında olduğu şu günlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. İmamoğlu ve Yavaş, aylar öncesinde kalan "Koronavirüsle mücadele sürecinde paylaşılan veriler şeffaf değil mi?" tartışmasını hiç gündemde olmamasına rağmen yeniden alevlendirmeye çalıştı.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı Covid-19 verilerini değerlendiren İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, "sürecin şeffaf yönetilmediğini, açıklanan rakamların gerçekleri yansıtmadığını" söyledi. İmamoğlu, "Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye" açıklamasını yaparken, Yavaş ise "Sadece Ankara'da 563 kişi öldü" iddiasında bulundu.



İmamoğlu ve Yavaş'ın hiç gündemde yokken böyle bir konuyu CHP yandaşı medya aracılığıyla yeniden gündeme taşımaya çalışması, "CHP'li belediyelerde yaşanan skandalları örtme çabası" olarak değerlendirildi.



TAKVİM.COM.TR/ÖZEL