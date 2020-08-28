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    • 28.08.2020 15:02
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    Son dakika: 'li 'den reklam ihalesi skandalı: 6 ay önce kurulan şirkete verildi

    Son dakika haberine göre, 'li Büyükşehir Belediye Başkanı , İstanbul'un üst geçitlerindeki reklamlar için anlaştığı şirket bazı soru işaretlerine yola açtı. 'nin yönetimi ve mülkiyeti altında bulunan 100 üst geçitteki reklam alanlarının verildiği şirketin 6 ay önce kurulduğu ortaya çıktı. Öte yandan usulsüz ihalenin verildiği şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yakınlığı ile biliniyor.




    'li 'nin reklam ihalesi kafaları karıştırdı. İhalenin 6 ay önce kurulan bir şirkete verildiği ortaya çıktı.



    6 AY ÖNCE KURULMUŞ
    'nin yönetimi ve mülkiyeti altında bulunan 100 üst geçitteki reklam alanları Advercity reklam ajansına kiralandı. Advercity Reklam Ajansı Şubat 2020 tarihinde kurulan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketleri'nin ajans markası. Üç yıllığına Advercity reklam ajansına kiralan üst geçitler için Büyükşehir Belediyesi ile ajans arasında Ağustos ayı itibarıyla sözleşme imzalandı.




    İHALE SÖZLEŞMESİNDE EN AZ 3 YIL ŞARTI ARANIYOR
    Temmuz'un son haftasında yapılan ihalenin ardından sözleşme 5 Ağustos'ta yapıldı ama ihale sözleşmesinde ihale verilecek şirketin dijital baskı, medya hizmetleri, reklam tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri gibi alanlarda en az 3 yıl faaliyet göstermesi gerektiği şartı aranıyor. 23-27 Şubat 2020 tarihleri arasında kurulan şirketin bu şartları nasıl karşıladığı merak konusu.




    ALİ KOÇ'A YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR
    İBB'nin usulsüz ihaley verdiği şirket olan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapki, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yakınlığı ile biliniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB'den reklam ihalesi skandalı: 6 ay önce kurulan şirkete verildi
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