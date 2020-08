5 yıl önce şehit olan Erdem Ertan 'ın (27) annesi Aynur Ertan (63), önceki gün kalp krizi geçirerek vefat etti. Şehit annesinin vasiyeti üzerine Cebeci Asri Mezarlığı 'na defnedildi. Şehit annesinin defni için Büyükşehir belediyesi şehidin ailesinden 30 bin lira talep etti. Şehit Erdem Ertan ailesinin tek çocuğuydu. Ertan şehit olurken 1,5 yıllık evli eşi 3,5 aylık hamileydi. Hakkâri Yüksekova'da 2015 yılında terörle mücadele ederken şehit olan Erdem Ertan'ın annesi Aynur Ertan ailesine 'ölürsem oğlumun yakınına defnedin' diye vasiyet verdi Şehit annesinin isteğini yerine getiren ailesi talep edilen fahiş fiyat karşısında şok oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Aynur Ertan'ın mezar yerine tam 30 bin TL para istedi. Şehit babası Mustafa Ertan yetkililerden yardım istedi ancak geri çevrildi. CHP 'li Büyükşehir Ertan'a miktarın belediye encümeni kararının olduğunu söyledi. Şehit annesinin cenaze namazı önceki gün Mamak Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, TÜGŞAV Genel Başkanı (Gazi) Lokman Aylar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Aynur Ertan'ın cenaze törenine katıldı.Aynur anne oğlu şehit olmadan önce Eryaman'da oturuyordu. Evladını sık sık ziyaret edebilmek için şehitlik yanından ev aldı. Her gün yürüyerek oğlunu ziyarete geliyordu. 'Keşke her zaman rüyama gelse' diyerek dua ediyordu evladının hasreti ile yanıp tutuşan Aynur Teyze bir röportajda şöyle anlatmıştı oğlunu ve ona olan hasretini: "Şehitlik çok güzel bir şey ama bir o kadar da zor. Evladım, yavrusunu kucağına alamadan canını vatan toprağına feda etti. Bizim acımızı hiçbir şey dindirmiyor. Rüyalarıma geliyor bazen. Rüyamda onu görünce mutlu oluyorum. Nur yüzlüm güzel gözlüm diye seviyorum. Gözü karaydı evladımın. 'O hainler karşıma çıksa anne ben yenilmem' derdi. Yavruma pusu kurdular. 10 Kasım'da şehit oldu. Eşi hamileydi daha cinsiyeti belli değildi. Allah'ım bir erdemimi aldın bir Erdem daha ver bana diye dua ettim. Çok şükür öyle de oldu. Babasının ismini koyduk torunuma"ŞEHİT Babası Mustafa Ertan (64), "Eşim Pazar günü vefat etti. Pazartesi günü eşimin vasiyeti nedeniyle Cebeci Asri Mezarlığı'na defnetmek istedik. Kendisi çok kez oraya defnedilmeyi istemişti. Ablasının da mezarı oradaydı. 'Ben ölürsem beni oraya defnedin' deyince biz cebeci asri mezarlığı için başvuru yaptık. Telefonda şube müdürü Şaban Bey ile görüştük. Talebimizin olduğunu söyledik. Öncededi.TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar şunları söyledi: Bu kahraman kadın bir evladını din, vatan ve bayrak için bir evladını şehit verdi, kurduğunuz sistem ise ona iki metrekarelik mezarı çok gördü. Şehit annesi için İki metre mezar yeri 30 bin TL. Bu hangi vicdana sığar? 1 lira dahi olsa bir şehit ailesinden talepte bulunmak en basit ifadeyle ayıptır. Mansur Yavaş çıksın bizzat kendisi tüm şehit ailelerimizden, gazilerimizden ve büyük Türk milletinden özür dilesin. Hangi yüzle şehit cenazesine geleceksiniz. Herkes yerini ve haddini bilsin. Parayı iade ettiniz peki itibarı nasıl iade edeceksiniz. Kırdığınız o gönlü nasıl onaracaksınız.TÜRKIYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TUGŞAV), Büyükşehir'in şehit ailesine yaşattığı üzüntüyü her yere duyurdu. Sosyal medyada haber etkili oldu. İnsanlar ayıba karşı görüş bildirdi. Bunun üzerine Büyükşehir geri adım attı. Dün 30 bin lirayı geri verdi.SABAH