Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası Tuna 1 bloğunda gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları sonucu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulmasının ardından araştırma şirketi Areda Survey, kamuoyunun nabzını yoklamak adına bir araştırma anketi düzenledi. Doğalgaz rezervi ile ilgili soruların yanı sıra, rezervin bulunması ile hükümet başarısının bağlantısı olup olmadığı, 15 Temmuz sonrası atılan adımların yeterliliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de değerlendirmeler sunacak sorular soruldu. 3 bin 717 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 49,7 ile Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.



Erdoğan'ı yüzde 14,1 ile Mansur Yavaş, yüzde 12,3 ile Ekrem İmamoğlu izledi. Diğer liderlerin oy oranları ise şöyle şekillendi: