CHP'li İBB Atatürk tüccarlığına soyundu! Milyonluk 'Nutuk' ihalesi yaptılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz ay özel Nutuk'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 12 Ağustos'ta sözleşmeye imzayı attı.

İMAMOĞLU TANITTI

İmamoğlu, tanıtım toplantısının yayınını Instagram hesabından "Yeni nesillere Atatürk'ü daha iyi anlatmak için yepyeni bir bakış açısıyla Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk hazırladık." ifadeleriyle paylaşmıştı.

Kitapçılarda 10 liraya satılan Nutuk'ların İBB tarafından 135 liraya satılıyor olması, birçok vatandaşın tepkisini çekti.

İBB, yeni nesil olarak adlandırdığı Nutuk'lardan büyük kazançlar elde etmeyi hedefliyor.