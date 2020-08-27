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    • 27.08.2020 10:20
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    'li Atatürk tüccarlığına soyundu! Milyonluk '' ihalesi yaptılar

    'li 'ye bağlı Kitapçısı, Atatürk'ün hatıralarının bulunduğu kitabı 135 liradan satışa çıkarmıştı. 'nun talimatıyla 1 milyon 149 bin liralık bastırılacak. Sözleşme 'ta taraflar arasında imzalandı.

    CHP'li İBB Atatürk tüccarlığına soyundu! Milyonluk 'Nutuk' ihalesi yaptılar

    Büyükşehir Belediye Başkanı , geçtiğimiz ay özel 'lardan bastırıp 135 liradan satmaya başlamıştı.

    İmamoğlu, Nutuk alımlarına hız verdi. 10 Ağustos'ta yapılan ihaleyle 1 milyon 149 bin lira bedelli Nutuk alımı için İstanbul'un ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket ile anlaşma yapıldı. Taraflar 'ta sözleşmeye imzayı attı.

    İMAMOĞLU TANITTI

    İmamoğlu, tanıtım toplantısının yayınını Instagram hesabından "Yeni nesillere Atatürk'ü daha iyi anlatmak için yepyeni bir bakış açısıyla Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk hazırladık." ifadeleriyle paylaşmıştı.

    Kitapçılarda 10 liraya satılan Nutuk'ların tarafından 135 liraya satılıyor olması, birçok vatandaşın tepkisini çekti.

    İBB, yeni nesil olarak adlandırdığı Nutuk'lardan büyük kazançlar elde etmeyi hedefliyor.

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