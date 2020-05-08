Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Çinli Dr. 'nun ölümünde Türk detayı

    Covid-19’la ilgili önemli bir açıklama yapacağını söyleyen Çinli Dr. , evinde infaz edildi. Dr. Liu, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilen gururumuz Prof. Dr. İvet Bahar’ın asistanı çıktı.

    'Çin'ayetteki sır!
    ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü'nde görevli ve Coronavirüs'le ilgili çalışmalar yürüten 37 yaşındaki Doç. Dr. , Cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulundu. Liu'nun korkunç cinayetinin ardından ilginç iddialar ortaya atıldı. Dr. Liu'nun, Covid-19'la ilgili çok önemli bir gerçeğe ulaştığı için öldürüldüğü Amerikan medyasında manşetlere çıktı. Dr. Liu'nun çok önemli bir Türk'le de bağlantısı ortaya çıktı. Liu, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olarak tarihe geçen Prof. Dr. İvet Bahar'ın asistanıydı. Üniversitenin mesajında Dr. Liu'nun Prof. Dr. İvet Bahar'ın başında bulunduğu "Bahar Lab2da da kritik bir rol oynadığından bahsedilerek "Dr. Ivet'in başında olduğu bu laboratuvarda biyolojik araştırma sistemleri sorumlusuydu.



    Prof. Dr. İvet Bahar




    Doç. Dr. Bing Liu
    Haberler Güncel Çinli Dr. Bing Liu'nun ölümünde Türk detayı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri