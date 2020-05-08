ABD'deki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü'nde görevli ve Coronavirüs'le ilgili çalışmalar yürüten 37 yaşındaki Doç. Dr. Bing Liu, Cumartesi günü Rose Township'teki evinde başından ve boynundan vurulmuş halde ölü bulundu. Liu'nun korkunç cinayetinin ardından ilginç iddialar ortaya atıldı. Dr. Liu'nun, Covid-19'la ilgili çok önemli bir gerçeğe ulaştığı için öldürüldüğü Amerikan medyasında manşetlere çıktı. Dr. Liu'nun çok önemli bir Türk'le de bağlantısı ortaya çıktı. Liu, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi (NAS) üyeliğine seçilen ilk Türk bilim kadını olarak tarihe geçen Prof. Dr. İvet Bahar'ın asistanıydı. Üniversitenin mesajında Dr. Liu'nun Prof. Dr. İvet Bahar'ın başında bulunduğu "Bahar Lab2da da kritik bir rol oynadığından bahsedilerek "Dr. Ivet'in başında olduğu bu laboratuvarda biyolojik araştırma sistemleri sorumlusuydu.
Prof. Dr. İvet Bahar
Doç. Dr. Bing Liu
Prof. Dr. İvet Bahar
Doç. Dr. Bing Liu