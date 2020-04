AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı. Dayanışma kampanyası adı altında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesini samimiyetsizlik olarak gördüğünü aktaran Vekil Kaya şunları söyledi: "Alan el veren eli görmeyecek dediniz, kamu kaynaklarıyla alınan ve resmi araçlarla taşınan yardımları vatandaşlarımıza böyle ulaştırdınız. Her sözünüzü icraatlarınızla kendiniz yalanlıyorsunuz. Her şeyiniz sahte, her işiniz samimiyetsiz. Bu zor günlerde bile reklam peşindesiniz.

Tunç Soyer adı, 153 yıllık İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden büyük değildir. Bu yardımları cebinizden değil, kamu kaynağıyla yaptığınızı unutmayın. Laf açılınca da bu işleri şov yapmadan, propaganda malzemesine dönüştürmeden, tevazuyla yaptığınızı iddia edersiniz. Görüyoruz samimiyetinizi!" dedi.

SÜREKLİ: EL İNSAF!

Kaya'nın ardından Soyer'e bir tepki de AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den geldi. Sürekli, "Salgınla mücadele çalışmalarının veri paylaşımlarını 'Başkanın Günlüğü' adı altında yaparak işe başladılar. Bu kişisel reklam yaklaşımları yardım kolilerine koydukları yandaş gazetelerin dağıtımı ile siyasi bir boyut kazandı! Son olarak da yardım ekiplerine belediye logolu kolileri, Tunç Soyer Gönüllüleri' yazılı önlük giydirerek dağıtmaya başladılar. 'El insaf' demeyelim de ne diyelim?! Ulusal ve toplumsal bir kriz ortamında, bu denli hayati bir mesele söz konusuyken; sadece fotoğraflara bakarak herkesin görebileceği şu ki: Bu fırsatçılıktır, siyasi rantçılıktır" diye konuştu.