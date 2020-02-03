Son dakika haberleri: Suriye İdlib şehitleri rütbeleri ve isimleri açıklandı. Gelen bilgiye göre İdlib'de rejim unsurlarının yaptığı yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı aynı zamanda yaralıların da olduğunu açıkladı. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehirdir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

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