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  • Son Güncelleme: 03.02.2020 15:55

şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu! ...

: Bugün 'nin şehrinden acı haber geldi. Esad rejimi alçakça saldırı düzenledi. Bu bağlamda , İdlib'de 5 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Gelen şehit haberinden sonra şehitlerin kimlik bilgileri ise merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. 'e 60 km uzaklıktadır.

İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli oldu!

Son dakika haberleri: Suriye İdlib şehitleri rütbeleri ve isimleri açıklandı. Gelen bilgiye göre İdlib'de rejim unsurlarının yaptığı yoğun topçu atışı neticesinde 5 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı aynı zamanda yaralıların da olduğunu açıkladı. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehirdir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

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