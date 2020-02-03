Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu

Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü karşılaştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi. Peki Türkiye ve Suriye'nin asgari gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu...

03.02.2020 10:28 - Son Güncelleme: 03.02.2020 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





