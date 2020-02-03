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Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu

Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu... Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü karşılaştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi. Peki Türkiye ve Suriye'nin asgari gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu...

03.02.2020 10:28 - Son Güncelleme: 03.02.2020 10:28
Türkiye ve Suriye'nin asgari gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Türkiye ve Suriye'nin askeri gücü karşılaştırılıyor.

İşte rakamlarla iki ülkenin askeri gücü:

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Türkiye ve Suriye'nin asgari gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu

Asker sayısı

Türkiye : 612 bin 900

Suriye : 304 bin

Türkiye ve Suriye'nin asgari gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu

Uçak sayısı

Türkiye : Bin 940

Suriye : 830

Türkiye ve Suriye'nin asgari gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu

Tank sayısı

Türkiye :

4 bin 300

Suriye :

5 bin 300

Türkiye ve Suriye'nin asgari gücü nedir? Sayılarla Türk ordusu ve Suriye ordusu

Yerdeki Silah Sistemleri

Türkiye : 69 bin 774

Suriye : 25 bin 406

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