Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimden beri, İstanbul'daki üniversitelere külliyeler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Ülkemizdeki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkarırken sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar, tüm üniversitelerimizin yüksek öğrenimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık. Ülkemizin bu alanda kat ettiği mesafeyi görmeye başladık. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik, şimdi sıra rektörlerimizde, hocalarımızdadır. Üniversitelerimizdeki her bir hocamız kendi hocasını geçebilecek başarılar ortaya koyacak ki hedeflerimize ulaşabilelim. Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz. Asıl sorumluluk, asıl iş hocalarımıza düşüyor. Tüm hocalarımıza güveniyorum.





- Ülkemizde yıllarca şark ve garp medeniyetleri tartışmaları yapılmış. Bunların birbirlerinin karşıtı gibi gösterildiğine şahit oluyoruz. Milletimizin kadim değerleri bazı çevreler tarafından medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. Ülkemizde batılılaşmak, batı medeniyetine dahil olmak için dinimizi dahi değiştirmemiz gerektiği tartışmaları yapıldı. Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz gibi düşünmeyi bıraktığımız zaman kaybetmeye başlarız. Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir.

- İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz.

- Ülkemizde ilim pınarlarının neden gürül gürül akmadığını muhasebesini yapıyoruz.





- Dışarıdan birileri tökezlememizi beklese de hedeflerimize adım adım yürüyoruz. Geçmişte ülkemiz için sorun kaynağı olan nice mesele artık rutin gündemin bir parçası. Yaşadığımız her tecrube engelleri aşmamıza vesile oluyor. Kazandığımız her başarı bir sonraki hedefe ulaşma kararlılığımızı daha da perçinliyor. Artık kendisine inanan, gücüne inanan, hedeflerine kilitlenen, tuzakları bozan bir Türkiye var. Biz Türkiye'yi adeta tel tel dökülen bir yerden almıştık. Böyle bir durumdan ihracatta 780 milyar doları aşan bir ülke konumuna geldik. Tüm dostlarının umudu haline dönüşmüş bir ülke haline geldik.





- Arnavutluk'a 500 konut yapacağız. Bu az önce bahsettiğim medeniyetimizin bize yüklediği mesuliyettir. Türk kardeşleri Arnavut kardeşlerine orada 500 konut inşa edecek. Bizim bir kardeşlik hukukumuz var. Biz birilerini beklemeyeceğiz. Konutlarımızla bir an önce kısa sürede orada kış mevsimi içerisinde zorda, darda kalanlara yardım elimizi uzatacağız.





- Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanları görüyoruz. Daha NATO liderler zirvesine gitmeden birileri bir şeyler konuşmaya başladı. Hiç risk almayan bazı ülkeler Türkiye'nin egemenliğini korumasına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanının açıklamaları hastalıklı, sığ anlayışın örneklerinden biridir. Ne diyor? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Sen bir defa NATO'ya karşı yerine getirmeye gereken neticelerini yerine getir. Hava atmaya gelince hava atıyorsun. Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak senin haddine mi?