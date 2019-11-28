TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde bir "terör devleti" kurulmasının istendiğini ifade ederek, "Bizim Barış Pınarı Harekatı'mız bunların planlarını suya düşürdü. O hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te." dedi.

SÖYLEDİĞİ SÖZÜN BENDE KARŞILIĞI YOK

Fransız mevkidaşına, özellikle Washington'daki DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısında ve NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli cevapları verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Macron'un söylediği sözün, bana göre bir karşılığı yok. Biz burada terörle mücadele ediyoruz. O terör örgütünün hamisi zaten. Elysee'de sürekli ağırlıyor. 'Benim müttefikim terör örgütü' diyorsa ona da vereceğimiz cevap var. Macron unutmasın. Merkel'in de söylediği gibi, Türkiye bir NATO müttefikidir. (Macron) Müttefiklerin yanında dursun."

NATO ÜYELERİ DAHİL HERKESİ RAHATSIZ ETTİ

Çavuşoğlu, Macron'un daha önce yaptığı "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine" dair açıklamasının da NATO üyeleri dahil herkesi rahatsız ettiğini ve bunun eleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Macron bu tür yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var. 'Lideri ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranıştır. Liderlik, doğal hareketlerle ve politikalarla, liderlik vasfıyla olur. Böyle yapay ve boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz." ifadelerini kullandı.

MACRON'DAN KÜSTAH SÖZLER

Fransa'nın başkenti Paris'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı Barış Pınarı harekatı düzenleyen Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalarda bulundu.

Sık sık terör örgütü lehine demeçler veren ve terör örgütünün sözde yöneticilerini Elize Sarayı'nda ağırlayan Macron, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı yürüten Türkiye'nin aynı zamanda NATO müttefiklerinden dayanışma bekleyemeyeceğini söyledi.

Macron'un Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısının, Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde, "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasının hemen ardından yapılması da dikkat çekti.

Macron, NATO'yu hedef alan söz konusu açıklamalarını faydalı bir uyarı işareti olarak savunmuştu.