Hz.Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor bu geceyi 4 rekat namaz kılarak ve bolca dualar ederek geçirin. Mevlid Kandili gecesinde 4 rekat Tesbih namazı kıldıktan sonra bol bol dua edilmesi öneriliyor. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekattır saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Sizler için Mevlid Kandili duası ile birlikte namazının kılınışını hazırladık. Müslümanların örflerinde özel bir yeri olan Mevlid kandilinde çekilmesi gereken tesbihler vardır bu tesbihleri çekenlerin hem iç dünyası ferahlar hemde Cenabı Allah'tan bir bereket umulur. Mevlit Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümüdür.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR

Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir. Peki 4 rekatlık tesbih namazının kılınışı nasıldır hangi dualar okunur ve nasıl niyet edilir?

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