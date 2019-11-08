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  • 08.11.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:58

Kandil namazı saat kaçta kılınır ve çok özel duası!

gecesi çekilecek zikir ve tesbihler milyonlarca müslüman tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda Kandil namazının saat kaçta kılınacağı da merak edilenler arasında yer aldı. Hz. Muhammed'in olan Mevlid Kandili'nde dua kapıları açık olacak, açılan eller edilen dualar kabul olacak. Peki ama sabahından gecesine kadar fazilet yüklü olan bu Mevlid kandili gününde nasıl dua etmeli, nasıl ibadet etmeli, neler yapmalıyız? Mevlid 'doğum zamanı' demektir. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandili gecesinde dilekler geri çevrilmez. İbadetle geçirilmesi önerilen bu gecede bol bol dua edin.

Mevlid Kandili gecesi çekilecek zikir ve tesbihler!

Hz.Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor bu geceyi 4 rekat namaz kılarak ve bolca dualar ederek geçirin. Mevlid Kandili gecesinde 4 rekat Tesbih namazı kıldıktan sonra bol bol dua edilmesi öneriliyor. Peki Mevlid Kandili namazı kaç rekattır saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Sizler için Mevlid Kandili duası ile birlikte namazının kılınışını hazırladık. Müslümanların örflerinde özel bir yeri olan Mevlid kandilinde çekilmesi gereken tesbihler vardır bu tesbihleri çekenlerin hem iç dünyası ferahlar hemde Cenabı Allah'tan bir bereket umulur. Mevlit Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümüdür.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR

Mevlid kandili gecesinde 4 rekat tesbih namazı kılınması tavsiye ediliyor. Mevlit kandili tesbih namazı saat olarak akşam ya da yatsı namazından sonra kılınabilir. Peki 4 rekatlık tesbih namazının kılınışı nasıldır hangi dualar okunur ve nasıl niyet edilir?

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