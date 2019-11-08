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  • 08.11.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:13

Salaten Nariye Hatmi nasıl yapılır? İşte namaz sonrası okunacak dua

salaten nariye hatmi nasıl yapılır? Mevlid kandili ibadeti duaları namaz sonrası okuyun. Salatı Nariye, 'nin bir adı da Salat-ı tefriciyyedir. Salat-ı nariye de büyük salevatlardandır. Salevat maksadıyla okunabildiği gibi sıkıntılı zamanlarda da hatmi yapılabir. Her gün Peygamber Efendimize çokça salevat okumalıdır. Bilhassa salat-ı münciye, salat-ı nariye ve salat-ı fethiyye'ye devam edilmelidir. Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Peki Mevlid Kandili'nde selaten nariye hatmi nasıl yapılır? İşte Mevlid Kandili namazı sonrası okunacak dualar...

Salaten nariye hatmi nasıl yapılır?

Mevlid kandili salaten nariye hatmi nasıl yapılır? Mevlid kandili ibadeti duaları namaz sonrası okuyun "Salat-ı nariye" olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı "Cevşen-i Kebir"in (Büyük Cevşen'in) "Delailü'n-Nur" bölümünde yer almaktadır. Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin; -"Allah'ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah'ım!" Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.

MEVLİD KANDİLİ SALATEN NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak dua edilirse, Cenab-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salat-ı Münciye'nin 1000, Salat-ı nariye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır. "salat-ı nariye", ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır.

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