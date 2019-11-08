Mevlid kandili salaten nariye hatmi nasıl yapılır? Mevlid kandili ibadeti duaları namaz sonrası okuyun "Salat-ı nariye" olarak bilinen salavat-ı şerifenin Arapça olarak yazılışı "Cevşen-i Kebir"in (Büyük Cevşen'in) "Delailü'n-Nur" bölümünde yer almaktadır. Mevlid Kandili'nde kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha süresini okuyup ardından şu duayı etsin; -"Allah'ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle. Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah'ım!" Bu duadan sonra kişi dileğini yaradan da isteyebilir.

MEVLİD KANDİLİ SALATEN NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak dua edilirse, Cenab-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salat-ı Münciye'nin 1000, Salat-ı nariye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır. "salat-ı nariye", ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır.

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