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  • 08.11.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:54

İşte ayetli ve hadisli sözleri

ile ilgili ayetler! Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Mevlid Kandili İslam dünyası tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım 2019 tarihinde idrak edilecek. İşte ! Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir. Ayrıca önemli günü kutlamak isteyenler ise güzel mesajları araştırılıyor. İşte Mevlid Kandili dualı mesajlar...

İşte Mevlid Kandili ayetli ve hadisli sözleri

Mevlid Kandili ile ilgili ayetler! Senenin son kandili olan Mevlid Kandili'ne adım adım yaklaşılıyor. Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi idrak edilen Mevlid Kandili'nde eller semaya yükselecek. İşte Mevlid Kandili ile ilgili ayetler! "Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı.

MEVLİD KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER

Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler." ( Al-i İmrân, 164)"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107) "De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın..." (Âl-i İmrân -31)

Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü'ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur " (Ahzap 70-71)

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