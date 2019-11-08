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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:41

Mevlit Kandili en güzel sözleri ve Whatsapp mesajları

mesajları - Mevlid Kandili hadis ayetli en güzel sözleri sizler için haberimizde derledik. Vatandaşlar mesaj ve paylaşımlarda kullanmak için güzel kandil mesajları araştırmaya başladı. En güzel resimli Mevlid kandili resimli mesajlarını, Mevlüt kandili kutlamaları WhatsApp cep telefonu mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz... Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunmuştur. 'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. İşte Mevlid Kandili cep telefonu SMS kısa mesajı ve sözleri...

Mevlit Kandili en güzel sözleri ve Whatsapp mesajları

Kandil Whatsapp mesajları - Hazreti Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandilinde okunacak dualar ve kılınacak namazlar çok makbuldür. Peki hangi dualar okunur ve 4 rekat namazı saat kaçta nasıl niyet edilerek kılınır? Mevlid Kandili mesajları resimli ve özlü sözlerle birlikte sizin için hazırlandı. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İşte Mevlid Kandili SMS Whatsapp ve cep telefonu mesajları

MEVLİD KANDİLİ NE DEMEK?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Âdem aleyhisselam ve her şey, Onun şerefine yaratılmıştır. Arş ve gökler, Cennetler üzerine, mubarek ismi yazılmıştır.

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