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  • 08.11.2019 08:38
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 08:38

| Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar

, bu mübarek günde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda geliyor. Bugün Mevlid Kandili'ni idrak edecek Müslümanlar, dualarla ve ibadetlerle bu mübarek günü ihya edecekler. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Konu ile ilgili merak edilenleri sayfamızda derledik. İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

Bugün 8 Kasım Cuma Mevlid Kandili... Müslümanlar, Mevlid Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşıyor. İslam peygamberi H.z. Muhammed'in doğum gününü ifade eden Mevlid Kandili, dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Mevlid Kandili'ni idrak edecek olan vatandaşlar, bugün hangi duların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil duları neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Ya Rabbi!

Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!

İşte en güzel Mevlid Kandili duaları...

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