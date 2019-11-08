Bugün 8 Kasım Cuma Mevlid Kandili... Müslümanlar, Mevlid Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşıyor. İslam peygamberi H.z. Muhammed'in doğum gününü ifade eden Mevlid Kandili, dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Mevlid Kandili'ni idrak edecek olan vatandaşlar, bugün hangi duların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Kandil duları neler? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Ya Rabbi!

Ey her şeye gücü yeten Allahım. Efendimiz'i düşünmekle hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız. Duyarız imanın yenilmez gücünü, Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu, duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini, duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini. Nolur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince bütün insanların ruhlarına duyur Ya Rabbi!