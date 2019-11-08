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  • 08.11.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 15:53

Terör örgütü 'nın kirli yüzü uluslararası raporlarda! Hala desteği kesmiyorlar

Terör örgütü /'nın, birçoğu "insanlığa karşı suç" kapsamına giren 'deki uygulamaları, bugüne kadar çok sayıda uluslararası kuruluşun raporlarına konu oldu. YPG/PKK'nın çok sayıda bağımsız raporda konu edilen uygulamaları arasında çocukları zorla örgüte katmak, yerel halkı göçe zorlamak ve gitmeyenlerin evlerini yakıp yıkmak, gençlerin beynini yıkayarak radikal ideolojilerle doldurmak, yabancı savaşçıları yine radikal ideolojilerle ülkelerine göndermek gibi birçok uluslararası hukuk ve insan hakları ihlali bulunuyor.



Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de çocukları örgüte katılmaya zorlaması, yerel halkı zorla yerlerinden etmesi, bölge halkını katletmesi ve birçok yerde halkı sindirmesi, propaganda yoluyla gençlerin radikalleşmesine yol açması ve yabancıları örgüte alarak daha sonra radikal ideolojilerle ülkelerine göndermesi gibi uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal eden uygulamaları devam ediyor.

YPG/PKK'nın Suriye'de sürdürdüğü bu uygulamaları, birçok uluslararası kurum ve kuruluşun son yıllarda hazırladığı raporlara girdi.

Birleşmiş Milletler (BM), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) gibi birçok uluslararası kuruluşun yanı sıra İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), YPG/PKK'nın ihlallerini raporladı.

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