2019 Mevlid Kandili duası bu gecenin nurundan ve faziletinden daha çok istifade etmek isteyen milyonların merak konusu. Müslümanların en önemli ibadeti dua etmektir. Cenab-ı Hak ile kul arasındaki doğrudan bağ olan dua, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde önemine sıkça vurgu yapılmış bir ibadettir. Bu nedenle Mevlid Kandili duaları bu mübarek günde de sıkça aranıyor. Mevlid Kandili'nde nasıl dua edilir? Mevlid Kandili Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olması sebebiyle İslam alemi için önemlidir. Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir. İşte Mevlid Kandili Peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav) duası

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ