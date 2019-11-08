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  • 08.11.2019 14:57
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 14:57

i duaları ve ibadetleri nelerdir? İşte merak edilenler

Müslümanlar alemi için çok önemli bir yere sahip olan i'nde hangi dualar edilmelidir? İbadetlerini yerine getireceklerin merak ettiği konuların başında gelen nde çekilecek tesbihler nelerdir sorusunun yanıtı ve Mevlid Kandili duası haberimizin detayında sizlerle... Mevlit Kandili alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişinin yıldönümüdür. Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur’an-ı Kerim okumaktır ve bu mübarek gecede çokca zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalıdır. İşte Mevlid Kandili duaları ve Mevlid Kandili yapılması gereken ibadetler tüm detaylar video ve ilişkili haberler ile sayfamızda

Mevlid Kandili ibadetleri hangi dualar okunur?

Mevlid Kandili ibadetleri hangi dualar okunur? Mevlid (Mevlüt) Kandili gecesi duaları nasıl dua edilir? Mevlid Kandili ibadetleri okunması gereken dualar sayfamızda yer almaktadır. Mevlid Kandili gecesinde dileklerin kabulu için bol bol dua okumak gerekir. Mevlit Kandili gecesinde okunacak dualar arasında Hazreti Yunus'un yaptığı özel bir dua da mevcuttur. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandili gecesinde dilekler geri çevrilmez. İbadetle geçirilmesi önerilen bu gecede bol bol dua edilir. Peki Mevlid Kandili gecesi nasıl dua edilir? Müslümanların örflerinde özel bir yeri olan Mevlid kandilinde çekilmesi gereken tesbihler vardır bu tesbihleri çekenlerin hem iç dünyası ferahlar hemde Cenabı Allah'tan bir bereket umulur.

NİHAT HATİPOĞLU MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandili gecesi dua yapmak sünnettir. Haliyle günahlarınızın affolması için bolca dua ile geceyi geçirin. Mevlid Kandili Gecesinde okunacak Türkçe duayı Nihat Hatipoğlu'na eşlik ederek yapabilirsiniz.

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