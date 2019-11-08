Mevlid Kandili ibadetleri hangi dualar okunur? Mevlid (Mevlüt) Kandili gecesi duaları nasıl dua edilir? Mevlid Kandili ibadetleri okunması gereken dualar sayfamızda yer almaktadır. Mevlid Kandili gecesinde dileklerin kabulu için bol bol dua okumak gerekir. Mevlit Kandili gecesinde okunacak dualar arasında Hazreti Yunus'un yaptığı özel bir dua da mevcuttur. Hz. Muhammed (s.a.v)'in doğum günü olan Mevlid Kandili gecesinde dilekler geri çevrilmez. İbadetle geçirilmesi önerilen bu gecede bol bol dua edilir. Peki Mevlid Kandili gecesi nasıl dua edilir? Müslümanların örflerinde özel bir yeri olan Mevlid kandilinde çekilmesi gereken tesbihler vardır bu tesbihleri çekenlerin hem iç dünyası ferahlar hemde Cenabı Allah'tan bir bereket umulur.

NİHAT HATİPOĞLU MEVLİD KANDİLİ DUASI

Mevlid Kandili gecesi dua yapmak sünnettir. Haliyle günahlarınızın affolması için bolca dua ile geceyi geçirin. Mevlid Kandili Gecesinde okunacak Türkçe duayı Nihat Hatipoğlu'na eşlik ederek yapabilirsiniz.

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