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  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:34

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ve sözleri! İslam alemi için önemli gecelerden olan Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. Kandil büyük bir heyecanla bekleniyor. Kandille ilgili sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Resimli kandil mesajları ise aranan konular arasında bulunuyor.İşte Mevlid Kandili resimli mesajları... Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. İşte Mevlid Kandili resimli mesajları ve haberimizde

Mevlid Kandili resimli mesajları!

İslam alemi tarafından büyük bir coşku ile kutlanacak olan Mevlid Kandili geldi çattı. Mevlid Kandili resimli mesajları ve sözleri! Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım Cuma günü yani bugün idrak edilecek. Müslümanlar bu özel günü dua ederek ve namazlar kılarak geçirmektedir. Kandili kutlamak isteyenler ise ise kutlama mesajlarını arıyorlar. İşte Mevlid Kandili resimli mesajları ve sözleri! Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı

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