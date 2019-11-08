İslam alemi tarafından büyük bir coşku ile kutlanacak olan Mevlid Kandili geldi çattı. Mevlid Kandili resimli mesajları ve sözleri! Mevlid Kandili bu sene 8 Kasım Cuma günü yani bugün idrak edilecek. Müslümanlar bu özel günü dua ederek ve namazlar kılarak geçirmektedir. Kandili kutlamak isteyenler ise ise kutlama mesajlarını arıyorlar. İşte Mevlid Kandili resimli mesajları ve sözleri! Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı

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