Hacet namazı duası ve kılınışı araştırılıyor. Hacet namazı nasıl, ne zaman kılınır? Mevlid Kandili 8 Kasım Cuma yani (bugün) gerçekleşiyor. İslam alemi Mevlid Kandilinin feyzinden nasiplerini almaya çalışıyorlar. Mevlid Kandilinde tesbih namazı, hacet namazı gibi namazları kılıyorlar.Hacet namazı; diğer bir deyişle "dilek namazı" olarak adlandırılmaktadır. Peygamberimizden edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha'dan sonra üç defa Ayete'l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha'dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamberimizden edilen bir rivayete göre hacet namazının ilk rekatında Fatiha'dan sonra üç defa Ayete'l-Kürsi, diğer rekatlarda da Fatiha'dan sonra sırasıyla birer defa İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur.

Mevlid Kandili Hacet Namazını, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılıbilirsiniz. Hacet namazında ilk rekâtta Fatiha 'dan sonra üç defa Âyetel-Kürsî okunur. 4 rekat halinde hacet namazını şu dualarla kılıyorsunuz;

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