Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. AFAD saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.



KANDİLLİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat İstanbul'daki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Bu depremden ders çıkarılmalı, bilinçli toplum olunmalı. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı konutlarda oturmalı. Kuzey Anadolu fayı daha tehlikeli. Marmara'da 6-7 civarında deprem olabilir." dedi.

VALİLİK: HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şu an bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.