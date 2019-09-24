Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.09.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 13:06

Kandilli Rasathanesi'den iyle ilgili son dakika açıklaması: Büyük deprem mutlaka olacak

açıklarında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 3,4'lük 9 artçı sarsıntı meydana geldi. Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. Depremle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Müdürü Dr. , "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Büyük deprem mutlaka olacaktır." dedi.

Silivri açıklarında meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu. Deprem ve çevre illerde hissedildi.

KANDİLLİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
Müdürü Dr. İstanbul'daki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükteki bir deprem doğa üzerinde çok etkili değil. Büyük depremin ne zaman olacağını söyleyemeyiz. Bu depremden ders çıkarılmalı, bilinçli toplum olunmalı. Vatandaşlarımız depreme dayanıklı konutlarda oturmalı. Kuzey Anadolu fayı daha tehlikeli. Marmara'da 6-7 civarında deprem olabilir." dedi.

VALİLİK: HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında saat 11.00'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, depremin merkez üssüne yakın bazı bölgelerde, öğrenciler tedbir amacıyla okulların bahçesine çıkarıldı.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada "Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şu an bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKandilli Rasathanesi'den İstanbul depremiyle ilgili son dakika açıklaması: Büyük deprem mutlaka olacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri