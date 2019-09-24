Son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da PKK'ya ağır darbe!
Son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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