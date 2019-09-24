Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! 24 Eylül AFAD son depremler

Akdeniz'de son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.48'de yerin 9.13 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

24 EYLÜL KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.24 11:00:21 40.8785 28.2090 9.8 -.- 4.7 4.5 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 10:48:58 34.2365 26.2845 19.2 -.- 5.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2019.09.24 10:30:49 40.8695 28.2128 6.8 -.- 3.1 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 09:56:52 39.2660 27.7347 0.0 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.09.24 09:21:47 40.8743 28.6902 9.1 -.- 2.5 -.- AVCILAR AÇIKLARI -MARMARA DENİZİ

2019.09.24 08:09:53 40.6823 35.3113 14.4 -.- 1.8 -.- PINARBASI-MECITOZU (CORUM)

2019.09.24 06:58:21 35.8455 28.2977 8.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.09.24 06:35:58 37.1457 28.5597 10.6 -.- 2.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

2019.09.24 04:43:44 38.7113 43.5313 3.5 -.- 2.4 -.- KOCKOY-(VAN)

2019.09.24 04:18:10 41.0662 33.8120 1.2 -.- 2.1 -.- BOSTAN-(KASTAMONU)

2019.09.24 02:05:30 38.8320 25.8908 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2019.09.24 01:09:40 40.7070 33.0948 5.0 -.- 2.3 -.- KALFAT-ORTA (CANKIRI)