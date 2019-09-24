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  • 24.09.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 14:14

Silivri'de tatili var mı? İstanbul'da son dakika ? İşte açıklaması

güne ile uyandı. Saat 11:00 sıralarında İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile 'ın arasında olduğu ve şiddetinin 4,7 olduğu açıklandı. İstanbul Valiliği, depremin ardından okulların tatil olup olmayacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki İstanbul'da son dakika ? ? açıklaması nedir?

İstanbul'da son dakika yarın okullar tatil mi?

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Okulların boşaltılması yarın okulların tatil olup olmayacağı sorularını beraberinde getirdi. MEB ve İstanbul Valiliği henüz okulların tatil olduğu ile ilgili açıklama yapmadı. Eğer okullar tatil olursa sayfamızda olacak. Peki İstanbul'da son dakika yarın okullar tatil mi? İstanbul Silivri'de deprem tatili var mı?

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