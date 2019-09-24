Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Okulların boşaltılması yarın okulların tatil olup olmayacağı sorularını beraberinde getirdi. MEB ve İstanbul Valiliği henüz okulların tatil olduğu ile ilgili açıklama yapmadı. Eğer okullar tatil olursa sayfamızda olacak. Peki İstanbul'da son dakika yarın okullar tatil mi? İstanbul Silivri'de deprem tatili var mı?

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