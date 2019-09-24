afad.gov.tr: Deprem haritası sorgulama nasıl yapılır? İşte AFAD deprem riski sorgulama ekranı. Türkiye'nin yenilenen deprem haritası dijital ortama aktarıldı. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaş, https://tdth.afad.gov.tr adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapılıyor. Deprem haritası sorgulamasını AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Haberimiz içerisinden linke ulaşabilirsiniz. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "https://tdth.afad.gov.tr" adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek. Şu anda site yoğunluktan dolayı kilitlendi. Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması" oluşturuldu.

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