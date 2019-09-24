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  • Son Güncelleme: 24.09.2019 13:06

.gov.tr: haritası sorgulama nasıl yapılır? ekranı

.gov.tr: 'da meydana gelen vatandaşların kendi oturduğu semtlerin riskini araştırmaya başlamasına neden oldu. Bu bağlamda internette sı yapabilirsiniz. ekranı sizler için sayfamızda olacak. Vatandaş, internetten soyağacı ve miras arama hizmetleri sonrası mahallesinin deprem riskini de görebilecek. Haritada İstanbul’da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti. En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye’nin deprem tehlike haritası güncellenerek önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki ? İşte AFAD deprem riski sorgulama ekranı

Adresini yaz, deprem riskini gör! Deprem risk haritası sorgulama

afad.gov.tr: Deprem haritası sorgulama nasıl yapılır? İşte AFAD deprem riski sorgulama ekranı. Türkiye'nin yenilenen deprem haritası dijital ortama aktarıldı. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaş, https://tdth.afad.gov.tr adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapılıyor. Deprem haritası sorgulamasını AFAD'ın resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. Haberimiz içerisinden linke ulaşabilirsiniz. Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, "https://tdth.afad.gov.tr" adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek. Şu anda site yoğunluktan dolayı kilitlendi. Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması" oluşturuldu.

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