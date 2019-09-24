İstanbul'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre, merkez üssü İstanbul Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 11.00'da yerin 4.7 kilometre altında gerçekleşen deprem, İstanbul genelinde panik yarattı. Saat 10.30'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha gerçeklemişti.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

24 EYLÜL KANDİLLİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.24 11:00:21 40.8785 28.2090 9.8 -.- 4.7 4.5 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 10:48:58 34.2365 26.2845 19.2 -.- 5.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2019.09.24 10:30:49 40.8695 28.2128 6.8 -.- 3.1 2.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 09:56:52 39.2660 27.7347 0.0 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

2019.09.24 09:21:47 40.8743 28.6902 9.1 -.- 2.5 -.- AVCILAR AÇIKLARI -MARMARA DENİZİ

2019.09.24 08:09:53 40.6823 35.3113 14.4 -.- 1.8 -.- PINARBASI-MECITOZU (CORUM)

2019.09.24 06:58:21 35.8455 28.2977 8.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2019.09.24 06:35:58 37.1457 28.5597 10.6 -.- 2.8 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)

2019.09.24 04:43:44 38.7113 43.5313 3.5 -.- 2.4 -.- KOCKOY-(VAN)

2019.09.24 04:18:10 41.0662 33.8120 1.2 -.- 2.1 -.- BOSTAN-(KASTAMONU)

2019.09.24 02:05:30 38.8320 25.8908 10.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI

2019.09.24 01:09:40 40.7070 33.0948 5.0 -.- 2.3 -.- KALFAT-ORTA (CANKIRI)