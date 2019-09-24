Türkiye'yi deprem felaketi için uyarmıştı! İstanbul depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten korkutan kehanetler...
Kendini yeni nesil deprem kahini olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan 4,6'lık depremden sonra yine akıllara geldi. Daha önce Türkiye'yi defalarca uyaran Frank Hoogerbeets, özellikle İstanbullulara 'Tetikte olun, alarmda olun' mesajını vermişti. Peki büyük İstanbul Depremi ne zaman olacak? Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 4,6'lık deprem büyük depremin habercisi mi? İşte Frank Hoogerbeets'in korkutan Türkiye ve İstanbul uyarıları.
24.09.2019 11:17
- Son Güncelleme: 24.09.2019 11:26
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyor.
TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.
"TÜRKİYE SIRADAKİ YER OLABİLİR"
Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.
Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir." cevabını vermişti.
BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ
2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.