İçişleri Bakanı Soylu'dan 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

TEMİZ OYLARI TERÖRE İSTİSMAR ETTİRMEMEK​ GÖREVİMİZ

Milletin vermiş olduğu temiz oyları teröre istismar ettirmemek gerekir. Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, 'Bir daha bunu tekrarlamayın' dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar, demokrasimizi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına leke sürmektedirler. Bunu başka türlü yorumlamak yaşadıklarımıza kör ve sağır olmak demektir.

TERÖRE MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZİ İSTEYENLER YANILIRLAR

Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir. Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oyları ile belediyelerde merkez haline getirmek isteyenlere çalışanlara da devletin kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek de son derece yanlıştır.