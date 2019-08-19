Bu sabah İçişleri Bakanlığınca,Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk görevden uzaklaştırıldı.Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.​



HDP'LİLERİN İNDİRDİĞİ ERDOĞAN FOTOĞRAFINI ASTI

Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan ve sabah göreve başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk iş olarak makama daha önce HDP'lilerin indirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astı.





CHP ALGI OPERASYONUNA BAŞLADI

Bilmez'in bu hamlesi HDP'lilerden önce CHP'lileri rahatsız etti.CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin Twitter hesabından algı operasyonu yaparak kayyumun Atatürk portresini indirdiğini iddia ederek, "Saray'ın Van Kayyumu ilk iş Atatürk resmini indiriyor, Erdoğan resmini astırıyor.Neden? Atatürk milli egemenliğin simgesidir.Bunlar "egemenlik milletin değil, sarayındır" diyor Saray'ın resmini asıyor. Zihniyet bu kadar açık." dedi.







GÜRSEL TEKİN'İ KENDİ PAYLAŞTIĞI VİDEO ELE VERDİ

Gürsel Tekin'in paylaşımında yer verdiği videoda Atatürk portresinin kaldırılmadığı sadece yer değiştirdiği görülüyor. Valilik'ten daha sonra yapılan açıklamada ise portrenin valinin emri ile daha büyük bir portre ile değiştirildiği bilgisine yer verildi.

*Gürsel Tekin'in yayınladığı video





VALİLİK DE FOTOĞRAFLARLA YALANLADI

Van Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Atatürk portresi indirildi' iddialarını yalanladı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in atanmasının ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan "Atatürk portresi indirildi" iddiaları tamamen asılsız olup, aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP'li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi de tekrar yerine asılmıştır." denildi.