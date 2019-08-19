İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Bodrum'daki tatiline kaldığı yerden devam eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin'de HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmalarıyla ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun HDP'ye destek verdiği o skandal açıklaması:

"31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez."

GÖREVDEN ALMALAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.

Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Yaman, Van'a Van Valisi Bilmez belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Belediye binaları da polis çemberi altına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görevden almaların, terör soruşturmaları sebebiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

SELDEN SONRA YATTA TATİLE DEVAM

İmamoğlu, işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti. Koltuğunu İBB Meclis Üyesi'ne teslim eden İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketinin yaşanması nedeniyle 1 gün tatiline ara verdi ve megakente geldi. Yağmur sularından etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Ekrem İmamoğlu, ardından 15:40 uçağıyla Bodrum'a uçtu. Felaket sonrası tatile devam eden İmamoğlu'nun teknede fotoğrafı ortaya çıktı.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK" DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimleri kazandıktan kısa bir süre sonra Bodrum'a tatile gitmişti. Göreve gelmeden önce "Çok çalışacağız, kaybedecek vaktimiz yok." diyen İmamoğlu, tatil konusunda gelen eleştirilere de "Tatil bana çok yakışıyor" diye cevap vermişti.