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  • 19.08.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 19.08.2019 12:04

lideri Bahçeli'den 3 belediye başkanının görevden alınmasına ilişkin açıklama: Hükümete desteğimiz tam

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, terör bağlantıları tespit edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan lideri , "hükümete desteğimiz tamdır" dedi.

Bahçeli: Hükümete desteğimiz tam

Lideri , bugün İçişleri Bakanı 'yu arayarak , ve belediyeleriyle ilgili operasyonlardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.MHP Lideri, bu belediyeler ile ilgili alınan tedbirin büyük, yerinde ve önemli bir operasyon olduğunu ifade etti.



HÜKÜMETE DESTEĞİMİZ TAM
Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun tasarruflarını desteklediklerini belirten MHP Lideri, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" dedi.

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