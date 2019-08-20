Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, teröre destek çıktı. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde PKK'ya destek veren HDP'li Belediye Başkanları görevden alınarak, yerlerine yeni görevlendirmeler yapıldı. Ancak HDP, terör örgütüne destekte ısrarcı kaldı! İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden uzaklaştırıldı. "Terör bağlantısı" nedeniyle görevlerinden alınan 3 isim yerine, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez belediye başkan vekili olarak atandı. HDP'li 3 isim hakkında "terörden" 25 ayrı soruşturma bulunduğu ortaya çıktı. Mızraklı, Türk ve Ertan'ın, terörist yakınlarına iş verdikleri, şehit yakınlarını işten çıkarttıkları ve terörist cenazelerine katıldıkları saptandı.
TERÖRİST CENAZESİNE KATILDI
VAN Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, terörist cenazelerine katıldı. Eylem hazırlığındaki 3 teröristi belediyeye ait araçla taşıdı. Terör propagandası yaptı. Hakkında 7 ayrı soruşturma bulunuyor.
1 DAVA 9 SORUŞTURMA
Mardin'de 31 Mart seçimlerinin ardından belediye başkanlığına seçilen Ahmet Türk, belediyenin sitesindeki Türk bayrağını kaldırdı. 'Terör örgütüne üye olma' suçundan yargılanan Türk hakkında, 9 soruşturma bulunuyor.
PKK'LILARI TEDAVİ ETTİ
Dıyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Adnan Selçuk Mızraklı, birçok yaralı teröristi görev yaptığı hastanede gizli şekilde tedavi etti. Bazı caddelere teröristlerin ismini verdi. Hakkında 9 ayrı terör soruşturması var.
CHP SAHİP ÇIKTI
CHP, terör bağlantısı nedeniyle 3 belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. HDP'lilerle PKK arasındaki ilişkiyi görmezlikten gelen CHP Sözcüsü Faik Öztrak kararın hukuki değil siyasi olduğu yalanını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de görevden alınan isimler için "Suçları yok" dedi.
TEBRİK TELEFONU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyeleriyle ilgili görevlendirmelerden dolayı tebrik etti. Terörle mücadele kapsamında hükümetin tasarruflarını desteklediklerini kaydeden Devlet Bahçeli, "Hükümete ve size desteğimiz tamdır" şeklinde konuştu.
HDP KAPATILSIN
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını destekledi. Perinçek, "HDP'ye belediye Mehmetçiğe kurşundur. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil. PKK/HDP'ye özgürlük yok. HDP kapatılmalı" dedi.
YÜKSEL TEMEL
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