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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 17:21

un ilk icraatı terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığına olarak atanan Diyarbakır Valisi 'nun ilk icraatı, ’li belediye tarafından göreve iade edilen terör suçlularını görevden uzaklaştırmak oldu.

Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Başkan Vekilli ve Vali 'nun, göreve başlamasının ardından, terör örgütüyle ilişkileri oldukları belirlenen ve daha önce de görevlerinden uzaklaştırılan 29 memur ile 1 daire başkanı ve 2 başkan danışmanın görevine son verilirken, 8 işçinin iş akitlerinin de askıya alındığı bildirildi.

YENİDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"31 Mart Yerel Yönetimler leri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır. Ayrıca 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırılmış olup, 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verilmiştir. Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatılmıştır."

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