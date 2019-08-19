"Kaç Saat Oldu?" isimli FETÖ hesabı, keserek yayınladığı videoyu, "Van Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk resmi indirildi Erdoğan'ın resmi konuldu" notuyla paylaşarak skandal provokasyona imza attı.

ATATÜRK RESMİ YERİNDE DURUYOR

Gerçek görüntülerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını belediyedeki yerine geri astığı ve Atatürk resminin duvarda asılı olduğu görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI YERİNE GERİ ASTI

Göreve geldikten sonra makam odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yerinde olmadığını gören Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depodan fotoğrafı getirterek odadaki yerine astı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamındaki "Atatürk portresinin indirildiği" iddialarına ilişkin, buraya, Cumhuriyetin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine büyük portresinin asıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına Vali Mehmet Emin Bilmez'in atanmasının ardından, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "Atatürk portresi indirildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

İddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün küçük portresinin yerine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP'li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi de tekrar yerine asıldı."

KAYYUM ATANMASINA İLK FETÖ'CÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada kararın gerekçesi olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, haklarında terör kovuşturması ve soruşturma olması gösterildi.

Kayyum atanmasına ilk tepki gösterenler arasında FETÖ'cüler yer aldı. Firari FETÖ'cüler sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'ya destek veren Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarına sahip çıktı.

EMRE USLU 'DARBE' DEDİ

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, belediyelerin PKK terör örgütü güdümünden kurtarılmasını "darbe" olarak niteledi. Darbe söylemine destek çağrısında bulundu.

'DİKTATÖR' YALANINA DEVAM!

FETÖ firarilerinden Mehmet Çelik ise, kayyum kararının ardından adeta öfke krizi geçirdi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret etti.​

PKK'YI SAVUNDU, DARBE DEDİ

"Fuat Avni" olarak bilinen hesabın yöneticilerinden firari FETÖ'cü Said Sefa da, terör örgütü PKK'ya destek çıkarak kayyum kararı için "açık bir darbe" ifadesini kullandı.

PKK'YA GİDEN PARALARI UNUTTU

HDP'li belediyelerin terör örgütü PKK'nın finansörü gibi çalıştığını unutan Tuncay Opçin, kayyum olarak atanan valilere, "Sömürge valisi" diye hakaret etti.

BÜLENT KENEŞ ÇILDIRDI

FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari hain Bülent Keneş, kayyumlara "Şerefsiz, alçak" gibi küfürler savurdu.

TEK UMUTLARI CHP

FETÖ'nün medya ayağının kilit isimlerinden firari terörist Abdülhamit Bilici, PKK destekçisi belediyelere kayyum atanması konusunda CHP'yi sessiz kalmakla suçladı.