Geçtiğimiz günlerde İstanbul, şiddetli yağışların etkisiyle felaketi yaşamıştı. Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen tedbir almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu bir cana ve onlarca esnafın milyonlarca lira zarar uğramasına sebep olmuştu.



VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı.

İMAMOĞLU TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

İstanbul felaketi yaşarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz yeni başlayan görevinin 2. tatiline çıkmış, selden etkilenen esnaf ve vatandaşlar isyan ederek "İmamoğlu nerede" demişlerdi.