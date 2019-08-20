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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 10:52

Son dakika: 'nden den etkilenen esnafa müjde

Son dakika haberi... 'da Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli önlemler alınmamış, şiddetli yağış hem bir can almış, hem de esnafı maddi zarara uğratmıştı. den etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi'nden selden etkilenen esnafa müjde

Geçtiğimiz günlerde , şiddetli yağışların etkisiyle felaketi yaşamıştı. Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen tedbir almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu bir cana ve onlarca esnafın milyonlarca lira zarar uğramasına sebep olmuştu.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ
, den etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı.

İMAMOĞLU TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ
İstanbul felaketi yaşarken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, henüz yeni başlayan görevinin 2. tatiline çıkmış, selden etkilenen esnaf ve vatandaşlar isyan ederek "İmamoğlu nerede" demişlerdi.

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