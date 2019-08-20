Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 20.08.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 11:29

'nin ortağı 'li vekiller 'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor

ziyaretlerinde Türkiye'deki Kürtlerin soykırım riskiyle karşı karşıya olduğu ithamında bulunan 'li milletvekilleri kara propagandayı sürdürüyor. HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Erdoğan'a karşı olanların işkence görüp öldürülebileceğini öne sürdü. HDP da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uluslararası destek beklediklerini söyledi.

HDP, Türkiye'yi karalamaya devam ediyor!

Mardin Milletvekili Ebru Günay, ülkelerine yaptığı ziyarette, Türkiye'deki azınlıkların işkence görüp öldürülebileceğini ileri sürdü.

Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP , yerel basına açıklamalar yaptı.

Clarin gazetesine konuşan ikiliden Günay, "Azınlık olup da Erdoğan'a karşı olan herkes, sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir. Kaç yaşında olduğu veya hangi etnik kökene mensup olduğu hiç mühim değil." iddiasında bulundu.

Günay, Suriye'deki terör örgütü /'yı savunarak, "Kürtler olarak Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için hiçbir tehlike ve tehdit içermiyor. Erdoğan bize baskı uygulamak için bundan faydalanıyor ama bu sadece onun Kürt fobisinin bir parçası. Şimdi uluslararası güçlerin desteğiyle bölgedeki konumunu güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Türkiye'de muhalefetin 'a karşı olmasına rağmen bunun demokratik olduğu anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına gönderme yapan Paylan, "110 yıl önce Türkiye'de her türlü suçu işleyen bir sultan vardı. Ermeniler, muhalefetin iktidara gelmesiyle bazı şeylerin değişeceğine inanıyor. Ancak geçmişte muhalefet, iktidara geldiğinde sultandan da zalim davranarak Ermeni soykırımını gerçekleştirdiler. Ben Kürt arkadaşlarımı şu şekilde uyarıyorum. Erdoğan'dan kurtulmak Türkiye'de demokratik bir rejime sahip olacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Paylan, Türkiye'ye karşı dış güçlerin desteğini isteyerek, "Eğer Türkiye'nin işlediği suçlar cezasız kalırsa dünyadaki diğer ülkelerin de aynı suçu işlemesi için bir örnek teşkil edebilir. Bu yüzden biz bu baskı rejimini durdurmak için uluslararası destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekiller Arjantin'de daha önce verdikleri bir röportajda da Kürtlerin "soykırım riski" altında olduklarını iddia etmişlerdi. Paylan, sözde Ermeni soykırımın yaşandığı ortamın bugün Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürmüştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'nin ortağı HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri