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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 12:38

3 belediye başkanının görevden alınmasının ardından o siteler geçici olarak erişime kapatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca 'li Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Büyükşehir Belediyesi HDP'li 'ün terör soruşturması kapsamında görevlerinden alınmalarının ardından belediyelerin siteleri geçici olarak erişime kapandı.

O siteler geçici olarak erişime kapatıldı

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