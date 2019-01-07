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İtirafçı yeni bir hayata başladı

Murat’ına erdi
Kadın üyelerine "Kedicikler" diyen Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda yakalanan Murat Develioğlu, tutuklandı. Develioğlu, 21 Aralık'ta itirafçı olduktan sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve serbest kaldı. Hapisten çıktıktan 1 hafta sonra Büyük Kulüp'te evlenen Develioğlu, yeni bir hayata başladı. 30 yıl sonra ailesine kavuşan Develioğlu'nun kardeşi işadamı Fırat Develioğlu ise 2000'de örgütten ayrıldığını ve aile şirketlerini ele geçirdiğini anlattı. Develioğlu, "Kardeşimle 18 yıl örgüt tarafından görüşmemiz engellendi. Şirketimiz tehditle elimizden alındı. 20 milyon dolar kaybımız oldu" ifadelerini kullandı.



, cezaevinden çıkar çıkmaz evlenip yeni bir hayata başladı.



Adnan Oktar'ın "Kedicikler" adını verdiği kadın örgüt üyelerine şantaj yaptığı belirlenmişti.



EMİR SOMER
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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