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mü anlatsaydım!

Menüyü mü anlatsaydım!
CHP'nin adayı , partisinin Parti Meclisi toplantısına davet edilmemesine tepki gösterdi. İnce, " 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla PM toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorundur. Davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim. Beni beraber yediğimiz yemekte konuşulanları basına anlatmakla suçluyorlar. Menüyü mü anlatsaydım" diye konuştu.
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