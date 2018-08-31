CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Parti Meclisi toplantısına davet edilmemesine tepki gösterdi. İnce, "Seçimden 66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla PM toplantısı yapıldı. Bu toplantıya Cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorundur. Davet gelseydi iki elim kanda olsa giderdim. Beni beraber yediğimiz yemekte konuşulanları basına anlatmakla suçluyorlar. Menüyü mü anlatsaydım" diye konuştu.
Menüyü mü anlatsaydım!
Etiketler: muharrem ince , CHP , Cumhurbaşkanı , Seçimden , Menüyü
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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