Dünyanın dört bir yanındaki gökdelenlere tırmanan "Örümcek Adam" lakaplı Fransız serbest tırmanışçı Alain Robert (55), bu kez Güney Kore'deki 123 katlı 'Lotte World Tower'a tırmanmak istedi. Dünyanın en yüksek beşinci binasına çıplak ellerle tırmanan Robert, 75. katta güvenlik görevlileri tarafından engellendi. İzinsiz tırmanışa, yarı yolda son verildi.
‘Örümcek Adam’ yakalandı
Etiketler: Örümcek Adam , Güney Kore
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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