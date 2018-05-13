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Suç ve ceza!

İstanbul’da Aslı Sönmezler, bir da üst düzey yöneticilik yapan annesi ’ı öldürdü. cezasına çarptırıldı. Karar onandı. kadın temyize gitti. Son sözü Yargıtay söyleyecek

Suç ve ceza!
Genç kadın, annesini boğarak katletti. Sanığa ceza verilmemesi ve tedavi altına alınması istendi. Akli dengesinin tam olduğu belirlendi. Müebbet hapse çarptırılan sanık, kararı temyiz etti. Söz Yargıtay'da. Korkunç cinayet, 26 Aralık 2015'de meydana geldi. Aslı Sönmezler (35) kendisini bir da yönetici olan annesi Belgin Hızal'ı (57) öldürdü. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Sönmezler'in cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) onadı. Sönmezler'in avukatı, davayı temyiz edince dava dosyası Yargıtay'a taşındı.

'SÜTÜYLE BİLE BESLEMEDİ'
Aslı Sönmezler, savunmasında, "Eğer bana bir ceza verecekseniz hak ettiğim bir ceza verin. Nefsi müdafaadan başka bir şey değildi. Beni anne sütüyle bile beslemeyi reddetmişti. Anne olmayı baştan reddetmişti. Ben müebbeti hak ettiğimi düşünmüyorum" demişti. Sanık avukatı Erkin Göçmen de müvekkilinin ceza ehliyetinin olup olmadığının konusunda üniversitelerde görev yapan adli psikiyatristlerden yeniden bir rapor alınmasını istemiş, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Mahkeme, sanık Aslı Sönmezler'e 'üstsoyu kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, daha sonra cezayı müebbet hapis cezasına düşürdü. Temyiz üzerine dava dosyası bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın da onaması halinde Aslı Sönmezler, yaklaşık 20 yıl hapis yatacak. Sönmezler davasıyla ilgili bugüne kadar 5 ayrı rapor çıktı. En son çıkan Adli Tıp Genel Kurulu raporunda sanığın akli dengesinin tam olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu açıklanmıştı.

ALİ OKTAY
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