Definecilere gömü operasyonu

İstanbul polisi, 3 kişinin kentin birçok noktasında gömüler bulduğunu tespit etti. Dün şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda topraktan henüz yeni çıkarıldığı belirlenen sikkeler, bronz tabak, arkeolojik buluntular ve bronz üzeri işlemeli tabakların da aralarında olduğu 5 bin parça tarihi eser ile 4 adet define arama çubuğu ele geçirildi. Şüpheliler Ö.O.Y., Y.M. ve M.S.D. de gözaltına alındı. Eserlerin, Osmanlı, Roma, Bizans ve Antik Yunan dönemlerine ait olduğu anlaşıldı.





Emir SOMER