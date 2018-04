Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, CNN Turk ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞI

Bize ne ya! Biz işimize bakalım. Aday olursa olur, olmazsa olmaz. Niye bu kadar, memleketin gündemini işgal etmeye hakkı var mı kimsenin? Adaysa, buyurur çıkar. Milletin işi gücü var.

"AK PARTİ ONA BÜTÜN MAKAMLARI VERDİ, BUNDAN SONRASI TEKRARA GİRER"

Yarın bir açıklama yapacakmış galiba. Ben değerlendirmelerimi yapmıştım zaten. Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız. AK Parti ona bütün makamları verdi. Yeni vereceği bir şey yok. Bundan sonrası tekrara giriyor.

"BEN PARTİMİN YANINDAYIM" DEMELİYDİ, AK PARTİ'DE GELENEK BÖYLEDİR

Abdullah Bey'in, başından beri gelip "Ben partimin yanındayım, görevim bitti, partim ne görev veriyorsa hazırım" demesini beklerdim. AK Parti'de gelenek böyledir.





"ERDOĞAN HİÇBİR FANİNİN YAPAMAYACAĞI ŞEYİ YAPTI, O DÖNEM CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÜL'Ü ÇIKARDI"

Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, esasında, o dönemin başbakanı, Recep Tayyip Erdoğan hiçbir faninin yapamayacağı bir işi yaptı. Kendisinin rahatlıkla geçeceği bir makama, "ben partimi bırakmam, burada yapacak çok iş var, Abdullah Bey olsun" dedi ve büyük bir fedakarlık yaptı. Bütün istişarelerde arkadaşlarımızın "sen geç" demelerine rağmen yaptı bu fedakarlığı. Bu kadarını söylüyorum, daha ne söyleyeyim. Ama bence başka bir yere savruldu gitti.

"BİZ SEÇİME HER AN HAZIRIZ"

Siyasette garanti yok. Seçime her an hazır partiyiz. Hiç seçim olmayacak gibi çalışırız. Ama yarın seçim olacak gibi de hazırız. Bu seçimin önemli bir özelliği var. Bu seçim Türkiye'nin önünde yeni bir dönem açacak. Türkiye yeni bir yönetim değişikliğine gitti.

"ŞİMDİKİ SAADET PARTİSİ RAHMETLİ ERBAKAN'IN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR"

Bugün Saadet Partisi'nin, rahmetli Erbakan'ın misyonuyla ne alakası var? Tabanını bundan ayrı tutuyorum. Tabana benim saygım var. 28 Şubat'ta rahmetli Erbakan'ın devrilmesi için her türlü oyunun içine girenleri siz ödüllendirirseniz ve adını bir de "Erbakan Ödülleri" koyarsanız onun kemiklerini sızlatırsınız.





"BU NE CİDDİYETSİZLİK"

Soruyorlar Saadet Partisi Genel Başkanı'na "AK Parti'yle ittifak yapacak mısınız?" diye. Diyor ki "yapacağız, anahtarları teslim etsinler, o zaman yaparız..." Bu ne demek, ne ciddiyetsizlik bu?.

''AVRUPA İLE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMANIN FAYDASI YOK''

Binali Yıldırım, Avrupa ülkelerinde seçim kampanyasına yönelik kısıtlamaya dair de konuştu. Yıldırım ''Dün İçişleri ve Maliye Bakanımız Fransa'daydı. Buradaki prensibimiz bir ülkenin iç işlerine karışma gibi bir niyetimiz yok, şartları zorlayıp gerilim yapmaya da niyetimi yok. Konuşma özgürlüğünden bahsediyorlar sıkça ama kampanyaya kısıtlama getirmek değişik. Avrupa ile geçen yıla göre bu yıl daha iyi durumdayız. Gerginliği tırmandırmanın bize de Avrupa'ya da faydası yok. Dikkatli ve sorumlu davranmalıyız.'' dedi.

''ÇILGINLIK YAPANLAR BEDELİNİ ÖDER''

15 Temmuz'u hatırlatan Yıldırım, ''Darbe yapmak isteyenler 15 Temmuz'u aklından çıkarmasınlar. Bu kadar açık. Çılgınlığın mevzuatı yok. Çılgınlık yapan bedelini öder. Türkiye'nin kazandıklarını yok etmeye kimsenin hakkı yok yaparsa bedelini öder. Hiç bir şey karşılıksız kalmıyor.'' şeklinde konuştu.



SEÇİM MANİFESTOSU

Başbakan Yıldırım, '6 Mayıs'ta seçim manifestosu açıklanacak' dedi.

MHP İLE İTTİFAKIMIZ, ÇERÇEVEMİZ BELLİ

Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim MHP ile ittifakımız, çerçevemiz belli. Cumhurbaşkanı adayımız ortak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanımız için kampanya yapacağız. Onun seçilmesi için canla başla çalışacağız. Milletvekilliği için de yine ortak gireceğiz. MHP ile AB meselesinde de söylem farkı yok. MHP teröre karşı PKK'ya karşı" dedi.

YENİ SİSTEM UYUM KANUNLARI

Yıldırım, ''Cumhurbaşkanlığı sistemi devreye gireceği için 24 Haziran'da seçimi yaptık yeni meclisi seçtik sonra yeni sistemin işlemesi lazım. Uyum kanunlarını bir yandan yapıyoruz. Ama sadece bine yakın kanunda değişiklik lazım. Bunu parlamentoda yapsak aylar sürer. Bunun için kanunlardaki uyarlama, uyum Süreçleri var. Ama bunun dışında da şeyler var. Bakanlıkların sayısı azalacak. Ne kadar bakan o kadar brokrasi demek. Tabi bunu cumhurbaşkanı karar verecek. '' ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE KADRO

Başbakan Yıldırım sözleşmeli öğretmen kadrosuna ilişkin, ''Benim gönlümde kamuda çalışanların sözleşmeli olmasından yanayım.Sözleşme güvence açısından olumsuzluk getirmiyor. Sözleşme performansı arttırıyor. Verimlilik artıyor. Bölgeler arasında ihitiyaçları planlama yapıyorsunuz, nerede ihtiyaç varsa oraya alıyorsunuz. Yine devlette çalışıyorsunuz. Ücret olarak da kadrolardan aşağı değil.'' dedi.

İMAR BARIŞI KAPSAMI

''İzmir'de yapıların yüzde 68'i ruhsatsız ve depreme karşı yeterli sağlamlığa sahip değil. 12 milyon yapıya ruhsata aykırı yapılış veya mülkiyet problemi var veya hiç imarı yok. Kasçak yapmış ama içinde oturuyor. Bunlara yapı kayıt belgesi vereceğiz. Yaptığımız bir af değil durum tespitidir. Yapı kayıt belgesini alacak eğer kentse dönüşüme dahil olursa ona ciddi avantajlar da sağlanacak.''

BEDELLİ ASKERLİK

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında, bedelli askerlik ile ilgili soruya "benim bakış açım müsbet" yanıtını verdi.

Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:

Orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli falan. İstismar edilebilecek bir konu gibi görünüyor. Bir yandan toplumdan bir talep geliyor. Biz askerlikte profesyonelliğe geçtik. Vatani görevlerini yapan askerleri biz cepheye hiç göndermedik.

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için dikkate alınması gereken bir şey bu. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek gelirin de savunma sanayisinin güçlendirilmesinde kullanılması gerekir.

Bunları tabi konuşacağız. Bakış açım müsbet. Ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.