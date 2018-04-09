Nihayet anladılar

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik tehditleri ve tahrik dolu açıklamaları yerini yavaş yavaş gerçeklere bıraktı. Almanya "Yunanistan, Türkiye ile askeri güç yarışına girmek istiyorsa bundan zararlı çıkar. Ülke ekonomisi kısa sürede çöker" açıklaması yaparken Yunan medyası da benzer yorumlarda bulundu. Yunan askeri dergileri Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının başarısının Yunanistan'ı tehdit ettiğini belirtti. Dergiler "Ege Denizi'ndeki it dalaşları, geçmişte havada yaşanıyordu. F16'lar arasında havada hakimiyet mücadelesi veriliyordu. Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz artık bu durumu mümkün kılamıyor. Memurların maaşını zar zor ödeyen hükümet, it dalaşı gibi bir lüksü kaldıramıyor. Üstelik, Türkiye artık bu işi daha ucuza hallediyor" yorumları yapıldı. Yunan askeri dergileri 3 bin dolarlık yakıt masrafı ile saatlerce havada kalabilen İHA'lara karşı F-16'ların aynı sürede sadece yakıt masrafının 25 bin dolara mal olduğunu belirtti.
İHA'lar teröristlerden sonra Yunanistan'ın kabusu oldu.
İHA'lar teröristlerden sonra Yunanistan'ın kabusu oldu.
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